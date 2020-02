Hausse des prix de 0,2% en janvier imputable aux assurances et aux voitures

Tous les prix des grands postes de consommation augmentent, mais ce sont surtout les secteurs des voitures, des hydrocarbures, de l’alimentation et des assurances qui tirent vers le haut.

Les prix des produits manufacturés sont en hausse de 0,4 % en janvier. Du fait de l’évolution du bonus-malus, les voitures coûtent plus cher (+ 2,3 %). Le durcissement de la législation se traduit dans la loi de Finances 2020 par un malus relevé à 20.000 euros pour des émissions supérieures à 184 g/km de CO2. Les innovations technologiques qui en découlent impacte le prix des véhicules. Cette hausse est cependant atténuée par la baisse des prix des meubles (- 0,9 %) et de l’habillement et chaussures (- 0,6 %). Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent de 2,5 % à Mayotte et de 0,3 % en France, hors Mayotte.

Les prix de l’énergie progressent de 0,8 %, en raison de l’augmentation des prix des hydrocarbures, liés à la hausse des cours du pétrole, explique l’INSEE. Sur un an, les prix de l’énergie augmentent de 6,1 % à Mayotte et de 4,5 % en France, hors Mayotte.

Les prix des services augmentent de 0,1 %. Cela s’explique par la hausse des prix des services financiers, +3,6%, en particulier des tarifs d’assurance, selon l’INSEE. À l’inverse, les prix des transports et communications baissent. Sur un an, les prix des services progressent de 2,9 % à Mayotte et de 1,3% en France, hors Mayotte.

Les prix de l’alimentation progressent de 0,1 % à Mayotte. Les hausses des prix des produits frais et des boissons alcoolisées comme non alcoolisées sont en partie compensées par la baisse des prix de la viande et volaille, ainsi que des œufs et produits laitiers. Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 0,9 % à Mayotte et de 2,0 % en France, hors Mayotte.

En janvier, le prix du tabac est stable. Il augmente de 6,4 % sur un an.