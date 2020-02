Constitution SSP à Mamoudzou en date du 25-02-2020 de: LA PAUSE.

Forme:

SAS.

Capital:

500 Euros.

Siège:

3 Rue Zazavere Mavaentana Mtsapere, 97600 Mamoudzou.

Durée:

99 ans.

Présidence:

YOUSSOUF BACAR Soiphiat, 3 Rue Zazavere Mavaentana Mtsapere, 97600 Mamoudzou.

Objet:

Coiffure, esthétique et onglerie. Commerce de gros de tous produits et accessoires rattachés à l’activité. Toutes conceptions, élaborations, développements et ventes. Toutes prestations de conseils et de services. RCS:

Mamoudzou.