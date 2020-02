POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur Ville de Koungou (976), Saindou BOTRA, 1, Place de la Liberté, Hôtel de ville, 97690 Koungou, FRANCE.

Tel : +33 269614242.

Fax : +33 269628675.

E-mail : saindou.botra@koungou.fr.

Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l’entité adjudicatrice : http://www.mairie-koungou.com/ Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché Mission de maîtrise d’œuvre pour la Construction du CCAS à Koungou

Lieu d’exécution Koungou 97690 Koungou

Code NUTS : FRY5

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché fournitures : Achat Type de procédure

Procédure adaptée

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

Valeur estimée hors TVA : 1000000 euros Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Non

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Vendredi 13 mars 2020 – 12:00

Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Jeudi 20 févr. 2020

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Critères de sélection des candidatures :

– Le montant de l’offre : 30%, noté sur 20

– La valeur technique de l’offre : 70%, noté sur 20