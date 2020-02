Les deux corps retrouvés sur Petite Terre ont été identifiés

L’enquête s’orienterait vers un terrible accident de navigation. Dans la nuit de samedi à dimanche, deux jeunes hommes, dont un employé de la société de location SV Nautic ont disparu en mer alors qu’ils naviguaient entre Mamoudzou et Dzaoudzi. Leur embarcation, un semi-rigide, avait été retrouvée contre la pointe Mahabou, moteur en marche et feux allumés.

Selon les premiers éléments relayés par le procureur et nos confrères de Mayotte la Première, tous deux auraient été éjectés de leur bateau après un choc contre une bouée cardinale.

L’hypothèse d’une agression en mer était quasiment exclue ce mardi, l’examen des corps ayant écarté toute trace de blessure visible. Des examens complémentaires sont prévus pour la fin de semaine.

Une enquête est ouverte pour découvrir précisément les causes de la mort.