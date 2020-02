Jean-Yves le Drian inaugure le bureau de Mayotte à Madagascar

Tenu par l’ancien chargé de communication de la préfecture de Mayotte et ex-animateur de radio Anli Bedja, ce bureau a été officiellement inauguré en présence du ministre des Affaires étrangères et de l’Europe Jean-Yves Le Drian, de l’ambassadeur de France à Madagascar, du conseiller diplomatique du préfet de Mayotte, de l’Ambassadeur délégué de la zone de l’Océan indien, des députés mahorais Mansour Kamardine et Ramlati Ali, du sénateur Hassani Abdallah, de représentants de la mairie de la capitale malgache.

Le 6e vice-président Mohamed Sidi, entouré de Ahmed Attoumani Douchina, a rappelé le souhait du président Soibahadine Ibrahim Ramadani lors de ses vœux : “Que Mayotte soit au rendez-vous avec sa région”, évoquant toute la stratégie d’ouverture de Mayotte sur son environnement. Il a noté que cette inauguration se tenait dans le cadre de l’année Malagasy proposée par Mayotte pour fêter les 60 ans de l’indépendance malgache.

Avec la volonté d’ancrer davantage Mayotte dans son environnement régional et d’œuvrer pour sa reconnaissance internationale, le Conseil départemental a, par ailleurs, mis en place ce programme d’ouverture de bureaux de la coopération décentralisée dans les pays environnants : Madagascar, l’Union des Comores, les Seychelles, le Kenya, Djibouti, Mozambique, l’Afrique du Sud, Maurice et la Tanzanie.

Une délibération du 29 mai 2019 officialise cette démarche. De son côté, le ministre Le Drian, dont la présence marquait l’importance du moment, a salué cette diplomatie des territoires qu’illustre bien Mayotte, rappelant que la France était fière de ses territoires d’outremer et était pleinement mobilisée aux côtés de Mayotte.

Une remise de cadeaux et un moment convivial ont clôturé l’installation de ce bureau au sein de l’ambassade. La délégation départementale s’est saisie de sa présence à Tananarive pour multiplier les rencontres utiles (agriculteur, gouverneur de la province de Sofia…) pour donner corps à cette coopération entre les deux îles.