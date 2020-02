Dengue : toutes les communes de l’île sont touchées

Les foyers de dengue restent actifs au Nord, au Sud et à Mamoudzou, mais de nouveaux foyers apparaissent, notamment en Petite Terre, où le nombre de cas signalés augmente.

Les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS sont toujours fortement mobilisées et renforcées par des équipes d’interventions du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

“Pour être pleinement efficaces, ces actions doivent être complétées par une participation active de l’ensemble des acteurs, Etat, communes, intercommunalités et population, pour permettre de réduire les populations de moustiques et limiter ainsi l’extension du virus”, souligne l’ARS.