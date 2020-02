POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Commune de Chiconi (976), Mohamadi MADI OUSSENI, 4 rue de l’hôtel de ville, 97670 Chiconi, FRANCE. Tel : +33 269648411. Fax :

+33 269623049.

E-mail : maire@villedechiconi.fr.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Services généraux des administrations publiques.

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

Aménagement de la rue ADAN SAMI – Commune de Chiconi

Lieu d’exécution

Rue Adan Sami 97670 Chiconi

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Travaux : Exécution

Type de procédure

Procédure adaptée

Division en lots : Oui

Il convient de soumettre des offres pour : un seul lot .

Date prévisionnelle de commencement des travaux

01 avril 2020

Durée du marché ou délai d’exécution

Durée en mois : 4 (à compter de la date de notification du marché).

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Vendredi 13 mars 2020 – 12:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Critères de sélection des candidatures :

se référer au RC

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :

Mairie de Chiconi 4 rue de l’hôtel de ville , à l’attention de M. Boina RIFAY , 97670 Chiconi, FRANCE. Tél. +33 639695651. E-mail : boina.rifay@villedechiconi.fr.

INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT N° 1 :

Terrassement et Voirie – ADAN SAMI

Description succinte :

Terrassement et Voirie – ADAN SAMI

LOT N° 2 :

Murets maçonneries et caniveaux – ADAN SAMI

Description succinte :

Murets maçonneries et caniveaux – ADAN SAMI

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

21 février 2020