Vos sorties du weekend

Vendredi 21 février

Mamoudzou

Dès 19h

Bal folklorique

Danseurs ou simples curieux, si vous souhaitez passer une soirée originale et conviviale, vous êtes au bon endroit.

Diner à partir de 19h (réservation conseillée) et concert à 20h30.

Pas d’inquiétude, une petite explication précèdera chaque danse pour que chacun puisse rentrer dans la ronde.

On vous attend nombreux !

Entrée gratuite.

Samedi 22 février

Combani

Soirée Jazz

Lieu : restaurant La Forge

30€ repas compris

Contact : 06 39 61 08 48

Mamoudzou

A partir de 20h30

Concert et méchoui

A l’occasion de son retour sur le scène Maoraise avec une nouvelle formation du world musique, Elji World Musique propose un concert qui va se dérouler au restaurant chez cousin le 22 février à partir de 20h30,

Rond point Baobab à Mamoudzou Cavani.

Soirée Méchoui et un DJ de prévu.

Bandrélé

Show Case

Ocean Bambo accueille ce samedi Djavera et El Djine

Soirée mixée par DJ KJ3

12€ sur place

Dimanche 22 février

Tournoi de BEACH-TENNIS

A partir de 10h

Lieu : la plage de Sohoa, ouvert à tous.

Inscription 10 € pour toutes les catégories

Espèces uniquement

Vendredi, samedi et dimanche :

Au cinéma de Chirongui, programme ci-contre :