POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Ville de Koungou (976), Saindou BOTRA, 1, Place de la Liberté, Hôtel de ville, 97690 Koungou, FRANCE.

Tel : +33 269614242.

Fax : +33 269628675.

E-mail : saindou.botra@koungou.fr.

Adresse(s) internet

Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l’entité adjudicatrice :

http://www.mairie-koungou.com/

Site du profil d’acheteur :

https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

Mission de maîtrise d’oeuvre pour la Construction du CCAS à Koungou

Lieu d’exécution

Koungou 97690 Koungou

Code NUTS : FRY5

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

fournitures : Achat

Type de procédure

Procédure adaptée

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

Valeur estimée hors TVA : 1000000 euros

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Non

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Vendredi 13 mars 2020 – 12:00

Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

Jeudi 20 févr. 2020

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : Non

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Critères de sélection des candidatures :

– Le montant de l’offre : 30%, noté sur 20

– La valeur technique de l’offre : 70%, noté sur 20

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: prix 30%

2: valeur technique 70%

Une enchère électronique sera effectuée : Non

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

Date limite d’obtention :

vendredi 13 mars 2020 – 12:00

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33 026961185. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr.

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus :

Commune de Koungou 1, Place de la Liberté, Hôtel de Ville , 97690 KOUNGOU, FRANCE.

Tél. +33 269614242.

E-mail :

saindou.botra@koungou.fr.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

20 février 2020