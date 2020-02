Les porteurs de projets ont jusqu’à fin mars pour candidater au conseil départemental

Le Conseil départemental poursuit sa démarche de dématérialisation des demandes de subventions directement sur le portail en ligne opérationnel depuis décembre 2019 sur son site internet.

Du 17 février au 27 mars 2020 à minuit, les porteurs de projets sont invités à effectuer leurs demandes de subventions dans les huit domaines d’intervention suivants :

• Culture et patrimoine

• Apprentissage, formation professionnelle et insertion

• Europe et coopération

• Protection de l’enfance

• Politique scolaire et universitaire

• Lecture publique

• Environnement et développement durable

• Conseil cadial

Il vous est également informé de la publication de deux appels à projets concernant la Protection de l’enfance et le Conseil cadial consultables et téléchargeables sur le site internet du Département dans la rubrique « Subventions ».

Réouverture exceptionnelle des quatre premiers téléservices, du 17 février au 6 mars 2020:

• Jeunesse et sport,

• Aides aux communes,

• Agriculture, pêche et aquaculture,

• Solidarité et sociale.

Ce délai supplémentaire est accordé aux porteurs de projets qui n’ont pas pu effectuer leurs demandes de subventions. Attention ! Au-delà du 6 mars, il sera définitivement impossible de déposer des demandes de subventions dans ces quatre domaines.