La Technopôle, futur centre d’expérimentation en recherche et développement

Sans structure centralisatrice de la Recherche et de l'Innovation, difficile de proposer des projets éligibles aux fonds européens, c'est une des conclusions de l'atelier qui s'est tenu à ce sujet la semaine dernière à la Chambre de commerce et d'Industrie. Le projet de technopôle prend forme.

La Technopôle doit y répondre, projet inscrit au plan de mandature du président du Département, et porté par la CCI accompagné par le Centre universitaire (CUFR).

Positionnée sur les hauteurs de Dembéni, elle s’inscrira dans une future ZAC aménagée pour accueillir des entreprises à la pointe de l’innovation.

En collaboration avec le CUFR et le Cirad, elle développera des synergies Recherche et Développement. Centre névralgique de cet ensemble, elle marque le point de départ d’un futur pôle scientifique.

La maquette est née sous l’esquisse de Lab Réunion, pour un premier coup de pioche d’ici la fin de l’année.

Cette structure destinée à l’accompagnement des entreprises, aura pour objectif de mettre à leur disposition des équipements et des laboratoires. Il s’agira d’assurer le renforcement du potentiel technologique des entreprises, et de les orienter vers les secteurs porteurs d’avenir, en promouvant l’innovation et la recherche.

Elle sera composée :

– de bureaux (Venturlab, Fablab, espace coworking..),

– d’ateliers (petit, moyen et grand module),

– de laboratoires de recherche,

– d’un espace événementiel avec une salle d’une capacité de 200 places,

– d’une résidence pour les chercheurs,

– de zones de stationnement et de livraison,

– de voiries d’accès.