IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :

Commune de Dembeni

OBJET DU MARCHÉ :

Construction d’un groupe scolaire de 19 salles de classe à Iloni

ALLOTISSEMENT :

20 lots

TYPE DE MARCHÉ :

Travaux

TYPE DE PROCÉDURE :

procédure formalisée soumise aux dispositions de l’article L2124-1 du Code de la commande publique.

LIEU D’EXÉCUTION :

Iloni (Commune de Dembeni)

DESCRIPTION DU PROJET :

Le groupe scolaire T19 d’Iloni s’implante dans la centralité de ce quartier en devenir, en belvédère sur l’ensemble de la commune. Ce projet contribue également au développement de la commune de Dembeni, animée par les préoccupations de la jeunesse et de l’éducation. Le T19 devient un des programme les plus importants et structurants de la commune de Dembeni (village d’Iloni), en écho avec l’Université et le collège.

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ :

Généralités :

Allotissement (20 lots) :

– Lot 1 : Démolition et Terrassement

– Lot 2 : Voirie réseaux divers (VRD)

– Lot 3 : Gros oeuvre

– Lot 4 : Etanchéité

– Lot 5 : Etanchéité liquide / Résines de sols / Revêtements durs

– Lot 6 : Charpente / Couverture

– Lot 7 : Bardages

– Lot 8 : Menuiseries extérieures

– Lot 9 : Serrurerie

– Lot 10 : Menuiserie bois

– Lot 11 : Cloisons / Plafonds suspendus / Acoustique

– Lot 12 : Peintures

– Lot 13 : Revêtements de sols minces

– Lot 14 : Electricité

– Lot 15 : Plomberie / Protection incendie / Ventilation / ECS

– Lot 16 : Appareils élévateurs

– Lot 17 : Jardins

– Lot 18 : Equipements de cuisine

– Lot 19 : Agencements et équipements mobiliers

– Lot 20 : Signalétique

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 1er juin 2020

Modalités essentielles de financement et de paiement :

Financement : Etat

Caractéristiques des prix : prix forfaitaires et prix unitaires

Modalités de variation des prix : révisables

Une avance sera accordée selon les conditions définies au CCAP.

Modalités de règlement des comptes : Règlement des comptes selon les modalités du CCAG-Travaux.

Le délai global de paiement est de 30 jours.

Forme juridique du groupement : aucune forme n’est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Unité monétaire utilisée : Euro

Langue obligatoire de rédaction des candidatures et des offres : Français

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

– Evaluation de la situation juridique et des capacités professionnelles, techniques et financières.

– Critères de sélection des offres :

Critères Pondération

1-Prix des prestations 35 %

2-Valeur technique 50 %

3-Délai d’exécution 15 %

CONDITIONS DE RETRAIT :

Le dossier de consultation des entreprises sera disponible, gratuitement sur le profil d’acheteur de la commune :

https://www.marches-securises.fr

CONDITIONS DE DÉPÔT ET DÉLAI :

Se reporter au Règlement de consultation.

Date limite de réception des offres :

vendredi 20 mars 2020 à 12h00 (heure locale de Mayotte)

Date d’envoi du présent avis :

vendredi 21 février 2020

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

Se reporter au Règlement de consultation.