ETUDE DE FAISABILITE ET D’OPPORTUNITE POUR LA CONSTRUCTION D’UN LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES A MAYOTTE

Procédure adaptée – MAPA N° M20-04

1) NOM ET ADRESSE DE L’ACHETEUR PUBLIC

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MAYOTTE (CCIM)

BP 635 Kawéni CCT 1

97600 MAYOTTE

02.69.61.04.26

2) REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Monsieur Le Président de la CCIM : Mohamed Ali Hamid

3) OBJET DU MARCHÉ

ETUDE DE FAISABILITE ET D’OPPORTUNITE POUR LA CONSTRUCTION D’UN LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES A MAYOTTE

4) CONTENU DE LA MISSION CONFIÉE AU TITULAIRE

La double mission indissociable du futur laboratoire :

- Une mission traditionnelle à vocation sanitaire de santé publique par la montée en qualité et en sécurité des activités habituelles d’un tel laboratoire,

- Une mission économique par des actions tournées vers la recherche et l’innovation à dimension régionale et internationale au profit des secteurs économiques en structuration.

5) LIEU D’EXÉCUTION

97600 Mamoudzou (Mayotte)

6) TYPE DE PROCÉDURE

Marché à procédure adaptée selon les articles L 2123-1 et R2123-1 et suivants du Code de la commande publique.

7) DATES PRÉVISIONNELLES

– Début prestation : 2020

8) CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

• Qualité de l’équipe du Candidat appréciée selon les sous-critères suivants : 35%

• Perception de la mission et de ses enjeux par le Candidat : 30%

• Prix : 35%

9) MODALITÉS D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Les candidats peuvent télécharger gratuitement les documents contractuels à l’adresse suivante :

http://www.mayotte.cci.fr/

ou https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=545355&orgAcronyme=l2m

10) TRANSMISSION DES OFFRES

Les candidats doivent transmettre leurs candidatures et leurs offres uniquement par voie électronique à l’adresse suivante :

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=545355&orgAcronyme=l2m

Les offres mentionnent l’objet de la consultation et sont rédigées en langue française.

La durée de validité des offres est de 120 jours

11) DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES

09/03/2020 à 17h30

12) RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Via la plateforme : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=545355&orgAcronyme=l2m

ou

Hindou MADI-SOUF

(+262) 2 69 80 77 36 ou par mail à ms.hindou@mayotte.cci.fr

13) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION

Le 18/02/2020