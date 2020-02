Conférence du vendredi au CUFR : “La mer et l’infini”, union entre la poésie et les maths

“L’océan fascine poètes et écrivains. Il leur inspire des images puissantes où apparait souvent l’idée d’absolu et d’illimité. A travers des extraits de quelques poètes comme Eschyle, Baudelaire, Supervielle, Pablo Neruda, on peut illustrer comment l’imagination des auteurs rejoint les propriétés des mathématiciens qui, eux aussi, cherchent à sonder les infinis.”

Olivier Gérard est enseignant de mathématiques à Mayotte. Il aime étudier les rapports entre la littérature et les sciences. Il a déjà présenté au CUFR une conférence sur les allusions mathématiques dans l’œuvre de Shakespeare.