La vanille de Mayotte de nouveau en compétition au Salon de l’Agriculture de Paris

Ce mercredi, il fleurera bon la vanille rue Oudinot ! En marge du Salon International de l’agriculture, la ministre des outre-mer accueille en effet une conférence sur les vanilles d’outre-mer. Organisée par Fausto Boucherau, président de Mohea, elle réunira pour la première fois, durant toute une journée, l’ensemble des acteurs de la filière vanille des territoires d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.

Les produits mahorais seront présentés par l’association Saveurs & Senteurs de Mayotte (ASSM) et seront ensuite mis en avant sur le stand de Mayotte du 22 février au 1er mars 2020. A cette occasion, Saveurs et Senteurs présentera la vanille de Mayotte au concours général agricole.

Le concours se déroulera le 25 février 2020, il entre dans la catégorie « épices et chocolat » du Concours Général Agricole, et ne concerne donc que l’outre-mer. Il distingue deux sections, qui correspondent à deux variétés de l’orchidée : « Fragrans Planifolia » et « Tahitensis ». Peut-être l’occasion de renouer avec le succès pour la vanille de Mayotte, elle qui avait décroché les trois médailles, or, argent et bronze par le passé au Concours général agricole.

Présenteront la vanille de Mayotte : Julie Moutet, coordinatrice de l’association Saveurs et Senteurs de Mayotte, Chadhuili Soulaimana, président de l’association Saveurs et Senteurs de Mayotte, Foundi Madi et Mohamadi Ahamada, producteurs.

Lors de la journée au ministère des outre-mer mercredi, un déjeuner dégustation sera proposé à base de vanilles ultramarines, préparé par les chefs du Palais de l’Élysée et du ministère des outre-mer, Christelle Brua, Guillaume Gomez et Marie-José Germon, pour faire découvrir aux participants les nombreuses façons de préparer et sublimer les arômes de vanilles d’outre-mer.