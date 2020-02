Vos sorties du week-end

Si on vous dit qu'il y a plein de concerts pour la Saint-Valentin vous y croyez ? C'est pourtant vrai : voici vos idées de sortie pour ce week-end !

Vendredi 14 février

Koungou

Concert de Saint-Valentin

Saint-Valentin oblige, l’hôtel Trévani organise un concert spécial Saint-Valentin. Billets à 30€ sur place. VIP (repas + parking) 80€.

Mamoudzou

Soirée Showcase au 5/5

Infos : https://www.facebook.com/Ofive976/videos/121093669306510/?t=0

Concert chez Cousin

Dès 20h

Infos : https://www.facebook.com/events/542553336358445/

Cavani

Concert de Saint-Valentin

Lieu : le Voulé

3 Artistes en représentation acoustique: DÉSIRÉE, DÉMO et TONTON SYSMIK

Infos/Résa: 0269 61 46 08 – 0639 76 71 61

Mtsangamouji

Soirée Saint-Valentin

Lieu : “La Boissonnerie”

Ca va swinguer jusqu’au bout de la nuit sur les rythmes les plus dansants avec jéjé monye et tapis rouge pour WUBANI SPIRIT

“La Boissonnerie”, plage d”Ambato, à M’Tsangamouji,

paf:5 €

Coconi

Concert gratuit

Les Triplettes Musicales, donnons un concert au restaurant du Gaboussi. Ambiance conviviale assurée en ce jour de saint valentin, non pas uniquement pour les amoureux mais pour l’Amour tout court avec un grand A, au sein duquel on peut également y trouver l’Amitié – soit un jour comme un autre 😉 in fine.

Soyez les bienvenus. Le concert est gratuit. Le chapeau passera pour ceux et celles qui souhaitent nous encourager, dans le but de pouvoir acheter du matériel pour les grandes scènes. — à Gaboussi café

Samedi 15 février

Koungou

Yoga

De 9h30 à 12h15

Venez participer au stage de Yoga et méditation organisé par Gym-Zen Mayotte le samedi 15 février à partir de 9h15.

20€

Mamoudzou

Dès 19h

“Fiesta Saint-Valentin ” : salsa, bachata et kizomba

Lieu : restaurant le Voulé à Cavani

Formules:

Cocktail de bienvenue + repas + soirée dansante : 30 € en pré-vente

Sur place : 35 €

Soirée sans repas, avec 1 conso (soft ou planteur) 10 € en pré-vente

Sur place : 12 €

Plus d’infos : 0639 29 82 78