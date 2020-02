Violences de Dembéni : trois majeurs mis en examen

L'enquête s'annonçait difficile à la suite des violences entre bandes de Tsararano et Dembéni. Le procureur annonce interpellation des trois individus placés en détention, notamment grâce aux témoignages de la population.

Le 31 janvier 2020 vers 22 heures, dans le cadre de règlement de compte entre deux bandes de jeunes issues des villages de Dembéni et de Tsararano, un individu a fait l’objet d’une agression particulièrement violente commise par plusieurs personnes armées de machettes, de haches, de bouteilles en verre et de pierres. “Cette agression n’a pris fin qu’avec l’intervention des gendarmes découvrant la victime grièvement blessée mais encore consciente”, retrace le procureur dans un communiqué.

“Ces faits ont constitué l’élément déclencheur des troubles qui ont eu lieu par la suite durant plusieurs jours et plusieurs nuits sur Tsararano et Dembéni.

Le 11 février 2020, quatre individus étaient interpelés dans le cadre de l’enquête ouverte pour vol aggravé et violences aggravées. Les auditions menées ont permis d’établir l’implication de trois des quatre personnes. Celles-ci sont nées entre 1996 et 1998, l’une aux Comores, l’autre en métropole et la dernière à Mayotte.

Ce jour, ces trois individus majeurs, déjà connus de la justice, ont été présentés au juge d’instruction dans le cadre d’une ouverture d’information judiciaire des chefs de :

⁃ vol avec arme

⁃ tentative d’assassinat.

A l’issue de leur interrogatoire de première comparution, ils ont été mis en examen pour ces faits et le juge des libertés et de la détention a ordonné leur placement en détention provisoire.

L’issue de cette affaire a été rendue possible par le travail mené par les enquêteurs de la section de recherches de Pamandzi et par les gendarmes de la brigade territoriale de Dembéni. Les témoignages apportés par la population dans le cadre de cette enquête ont été particulièrement déterminants pour l’identification de ces trois auteurs.

Les investigations vont se poursuivre aux fins d’identifier et d’interpeler l’ensemble de leurs co-auteurs.”