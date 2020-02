L’économie sociale et solidaire s’invite à l’école

Le rectorat accueillait jeudi une exposition dédiée à l'économie sociale et solidaire. Un événement destiné aux professeurs d'économie afin de faciliter des projets de classe sur cette "troisième voie" entre le public et le privé.

Très présente, via les mutuelles et autres coopératives, l’économie sociale et solidaire reste méconnue. La venue à Mayotte du directeur national de la mutuelle MGEN était l’occasion d’un petit happening au rectorat sur ce thème qui est au programme des élèves de sciences économiques et sociales et d’éco-gestion.

Le but était, par le biais d’une exposition, de mettre “à disposition des enseignants des outils pour expliquer aux élèves ce qu’est l’ESS, et surtout leur expliquer qu’il n’y a pas que la fonction publique et l’entreprise, mais aussi cette troisième voie” indique Bruno Bonnefoy, directeur de la MGEN à Mayotte.

Pour la Cress de Mayotte, la chambre régionale d’économie sociale et solidaire, ces outils pédagogiques visent aussi à faciliter pour les enseignants la mise en place de projets pédagogiques, telles que des créations de projets par les élèves. Et pourquoi pas faire naître des idées d’entreprises viables.

Y.D.