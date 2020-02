Coronavirus : pas de cas à Mayotte où les autorités de santé font le point

Depuis décembre 2019, un nouveau coronavirus est apparu en Chine dans la ville de Wuhan. Depuis l’alerte par les autorités chinoises, l’épidémie se développe en Chine où le nombre de cas continue d’augmenter.

En France, 11 cas ont été confirmés chez des personnes ayant séjourné en Chine ou chez des personnes de leur entourage proche. Il n’y a eu aucun décès. Les mesures de confinement des patients et de leurs contacts proches ont permis d’éviter la survenue de nouveaux cas.

A Mayotte aucun cas n’est survenu depuis le début de l’alerte en décembre.

Un cas suspect signalé au centre 15 a rapidement été invalidé car il ne présentait ni signe clinique de la maladie ni exposition à risque.

Aucun cas n’a été signalé dans les pays voisins – à Madagascar comme aux Comores – qui ont mis en place de strictes mesures de confinement des voyageurs éventuels.

La situation est suivie avec attention à Mayotte, où toutes les mesures de précaution décidées par le ministère de la santé sont appliquées, pour limiter les risques d’introduction de la maladie :

• Information des établissements et professionnels de santé sur la conduite à tenir et sur les recommandations de prise en charge des cas suspects ;

• Mise à jour des procédures de prise en charge et d’isolement d’un cas suspect au CHM ;

• Elaboration des procédures de suivi des contacts par l’ARS en cas de confirmation d’un cas ;

• Information des voyageurs à l’aéroport, à la gare maritime et au port.

L’ARS rappelle que le virus se transmet par voie respiratoire, lors de contacts rapprochés (à moins d’1 mètre). Aucun cas n’a été signalé dans l’entourage d’un voyageur rentré de Chine quand lui-même n’est pas malade.