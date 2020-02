Et la bourse “sociale” devint un “outil économique”

Les étudiants mahorais qui quittent l'île disposent d'une bourse du Département en plus de celle sur critères sociaux délivrée par les Crous. Depuis un an et demi, cette aide complémentaire n'est plus accordée sur critères sociaux, mais bénéficie à tous les étudiants de manière incitative. Elle est ainsi majorée si les études concernent des métiers "en tension" à Mayotte.