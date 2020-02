Épidémie de dengue : grand nettoyage d’été par la mairie de Chirongui

Depuis le mois de septembre, la ville de Chirongui et le CCAS mènent des actions de sensibilisation auprès de la population (porte à porte dans les villages, affichages, réseaux sociaux…), dans le cadre des accueils périscolaires et centres de loisirs (animations spécifiques) et intervient via ses équipes pour détruire les gîtes larvaires dans les écoles et les espaces publics (propreté urbaine, évacuation des véhicules hors d’usage…).

Afin de limiter la propagation de cette épidémie, certaines mesures essentielles sont à mettre en œuvre :

• Détruire les gîtes larvaires : vider les réceptacles d’eau stagnante dans lesquels les moustiques pourraient pondre et couvrir les réserves d’eau

• Se protéger en utilisant des moustiquaires et des produits répulsifs

“Si vous ressentez les symptômes de la dengue, il est impératif d’aller vous faire diagnostiquer au centre de référence du CHM à Mramadoudou, cette opération prend 10 minutes et en cas de test positif, déclenchera une intervention de l’Agence Régionale de Santé (ARS) à votre domicile”, conseille la mairie.

5 jours de collecte des gros déchets

D’autre part, la Communauté de Communes du Sud, la ville et le CCAS de Chirongui entreprennent la semaine prochaine une grande opération de collecte dans les villages pour évacuer de l’espace public et des foyers tous les déchets type encombrants, ferraillages, pneus, DEEE (électroménager) qui sont susceptibles de constituer des sites privilégiés de reproduction des moustiques.

Cette opération aura lieu du 17 au 24 février prochain avec le planning de collecte ci-dessous :

• Lundi 17 février : collecte du village de Mramadoudou et Malamani

• Mardi 18 février : Chirongui

• Mercredi 19 : Tsimkoura

• Jeudi 20 : Poroani

• Lundi 24 : Mirereni

Les habitants sont invités à sortir leurs déchets la veille au soir (encombrants, ferrailles, Déchets Électriques, Pneus), et les positionner au lieu de collecte habituel.

Le respect de ces dates est impératif car des moyens supplémentaires seront exceptionnellement déployés par la Communauté de Commune du Sud et la Ville pour assurer cette collecte. Les contrevenants s’exposent à des amendes en cas de non-respect du planning.

L’ensemble des habitants de la commune, des structures, associations et entreprises qui y interviennent sont tenus de respecter ces consignes pour lutter efficacement contre cette épidémie en cours.