L’enseignement agricole de l’océan Indien réuni à Coconi pour deux jours

Créé en 2012 lors de rencontres en Afrique du Sud à l’initiative de 3 partenaires, ce réseau s’est très rapidement développé et consolidé, en réponse aux attentes nombreuses des établissements de formation agricole de la zone, de travailler ensemble pour mutualiser outils et compétences.

Aujourd’hui, il s’étend sur 8 pays de la grande région et regroupe près de 40 établissements. Co-animé par deux lycées français (EPN de Coconi et EPL de St Paul de la Réunion), il a pour objectif le partage de pratiques et savoir-faire, la mobilité des apprenants, enseignants et autres personnels des établissements, dans un esprit de découverte mutuelle et de valeurs de solidarité.

Ce 1er Comité de pilotage s’articule autour de trois ateliers, sur les thématiques suivantes :

– Fonctionnement, valeurs et missions du comité de pilotage

– Les membres du REAP AAOI : présentation de leurs projets de coopération et capitalisation des actions

– Préparation de la 5ème conférence du REAP AAOI aux Comores en 2020.

Des visites d’exploitations agricoles (maraichage, café et cacao, aviculture) de Mayotte sont également au programme. Par ailleurs l’organisation de ce comité de pilotage fait partie de l’une des quatre actions du projet de coopération porté par le lycée de Coconi avec 9 partenaires majoritairement issus du REAP AAOI et qui vise le renforcement des compétences professionnelles au sein des établissements.

Cofinancé par le fonds européen INTERREG TF Mayotte-Madagascar-Comores, par le FCR de la Préfecture de Mayotte et par le Conseil Départemental de Mayotte, ce projet pluriannuel permet notamment des échanges en ingénierie de formation, la mise en réseau d’expérimentations agroécologiques et la mobilité accrue de stagiaires, formateurs et techniciens des structures engagées.