“Journée île morte dans l’éducation ” contre les retraites ce mardi 11 février

Comme nous l’avions indiqué, les enseignants sont les plus grands perdants de la réforme par points, qui ne prendra plus en compte les meilleures années travaillées. Parmi le moins bien payés des pays européens, les professeurs réclament une revalorisation. Le ministre Blanquer a annoncé une enveloppe de 500 millions d’euros, répartis entre jeunes enseignants et anciens, selon des critères qui sont peu à peu dévoilés. Une “escroquerie” pour les enseignants, “cette obole du pouvoir ne compensera pas les pertes engendrées par la retraite à points (1/3 de la retraite), vous aurez à travailler plus et jusqu’à un âge avancé (65, 66 voire 67 ans pour les plus jeunes)”

L’introduction de la cotisation sur l’indexation a mis le feu aux poudres il y a deux semaines. D’un côté, le pouvoir d’achat va s’en ressentir, de l’autre, elle verra sa retraire revalorisée. Là encore, les enseignants ont fait leurs comptes, “l’introduction de l’indexation dans l’assiette de cotisation ne compensera pas la baisse annoncée des retraites pour les enseignants et les catégories à faible prime”, indique l’intersyndicale FSU, CGT Educ’action, Solidaires, Sud Education, FO.

A Mayotte, la demande porte sur l’alignement des faibles retraites sur celles du reste de la France.

Le rassemblement est à 9h au rectorat, “nous comptons sur le soutien du plus grand nombre.”