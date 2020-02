Conférence sur la « Lutte contre l’érosion des sols et l’envasement du lagon à Mayotte »

Ce vendredi 14 février à 12h30, le Centre universitaire accueillera Jean-François Desprats, ingénieur agricole, responsable de projets « Risques Naturels » au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour une conférence autour du projet LESELAM « Lutte contre l’érosion des sols et l’envasement du lagon à Mayotte ».

“LESELAM a permis d’atteindre les deux objectifs principaux visés dès 2014 : la mise en place d’un observatoire Erosion sur trois bassins versants et le lancement à travers plusieurs ateliers en milieu agricole et urbain de la sensibilisation des populations et agriculteurs, dans une perspective de transfert de technologie et d’appropriation.”