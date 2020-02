Des fauves sur scène : “leur environnement c’est le cirque” assure le dresseur

Le regard ferme, frêle bâton de dressage à la main, Emmanuel Farina entre dans l’enclos des fauves. Nous sommes invités à rester à l’extérieur “vous ne connaissez pas les gestes” tranche le professionnel.

D’un geste il ouvre la cage du lion blanc, une espèce qui n’existe pas dans la nature, obtenue par des années de croisements. Le lion sort d’un bond et va s’installer au centre de l’enclos. Sans le perdre des yeux, le dresseur ouvre les cages des deux tigres, frère et soeur, qui rejoignent le gros chat à crinière dans l’enclos.

Si c’est la troisième fois que le cirque Zavatta vient à Mayotte, c’est la première fois que des fauves sont de la partie. Emmanuel Farina est d’ailleurs un indépendant, il travaille avec le cirque depuis seulement quatre ans. S’il en a coûté à la famille plusieurs dizaines de milliers d’euros pour amener les fauves dans de bonnes conditions à Mayotte, le cirque compte amortir cet investissement, convaincu que pour tous ceux qui ne peuvent d’offrir un safari en Afrique, c’est là une occasion unique de découvrir ces animaux.

Preuve de la curiosité qu’ils suscitent, plusieurs enfants tentent de regarder à travers le grillage, et les circassiens semblent rapidement nouer des liens avec certains riverains. D’autres gamins ont tenté de jeter des cailloux aux fauves, un phénomène qui s’est arrêté quand l’équipe a dressé une palissade qui empêche de les voir. Par ailleurs une surveillance constante est menée pour empêcher certains irréductibles d’escalader le grillage.

Pendant ce temps dans leur enclos, Les trois fauves, impressionnants par leur masse, se font les dents sur d’épaisses branches feuillues que le dresseur met à leur disposition pour offrir fraîcheur et matériel de jeu aux animaux. Il se saisit d’un tuyau et les arrose tous les trois abondamment, pour les rafraîchir. La chaleur sur le terre-plein de Mtsapéré est suffocante malgré les bâches qui fournissent de l’ombre à l’enclos. Puis le dresseur, qui a appris le métier en observant son père, vide les gamelles et les remplit d’eau. “On la change plusieurs fois par jour, s’ils boivent régulièrement, c’est un indicateur de bien-être” indique-t-il avec un léger accent italien. C’est d’ailleurs pour nous montrer ce bien-être animal qu’il a décidé dès notre arrivée au cirque de nous emmener à l’enclos des fauves. “Un animal malheureux, ça se voit : il n’est pas propre, il est maigre. Mais vous savez, 99% des personnes qui travaillent dans le cirque avec des animaux sont consciencieux. D’autant qu’en France on a une législation très stricte sur l’exploitation animale dans les cirques. Dès le lendemain de notre arrivée on a été contrôlés, si on ne faisait pas bien les choses, on n’aurait pas pu continuer” argue-t-il.

Lui, ne comprend pas les polémiques qui fleurissent surtout en métropole. “Les pétitions sont le fruit de gens qui n’ont aucune connaissance de l’éthologie animale. Sont-ils mieux dans la nature ? On ne peut pas comparer : la captivité est une chose, la nature en est une autre. De plus, si on regarde, l’Afrique est devenue un abattoir, voyez tous les grands animaux qui dérangent l’homme, il y a une confrontation. Ceux-là (les fauves qu’il a dressés) n’ont jamais connu d’autres environnement, leur environnement, c’est le cirque”. Un milieu dans lequel, assure-t-il, les bêtes se sentent en sécurité. “Si on ouvre la cage, à moins qu’il ne soit effrayé, il va en sortir, faire le tour et y retourner” explique le dresseur. De plus, ce mode de vie double leur durée de vie, garant d’une alimentation régulière, équilibrée, et protégé des maladies grâce aux vaccins et au suivi vétérinaire.

Passionné, le dresseur explique pendant près de deux heures comment il les dresse, en utilisant l’envie de jouer des fauves et l’appât de la viande, sans jamais aller au delà de leurs limites… ou de leur envie. Un fauve “c’est un fusil chargé, tu ne peux pas te permettre d’erreur” précise-t-il, ayant déjà été mordu par son lion blanc. Il travaillait alors pour le cirque Gruss.

Ce passionné a partagé des photos des trois fauves présentés à Mayotte depuis leur acquisition sur sa page Facebook. Un premier aperçu avant d’aller les voir en vrai ?

Les fauves ne sont d’ailleurs pas la seule “attraction”, le cirque présente aussi à Mayotte sa voiture “Transformer”, capable de rouler comme de se changer en robot ! Sans oublier les acrobaties et… vous savez, il a un nez rouge et de grandes savates ?

Les représentations ont lieu sur le terre-plein de Mtsapéré le vendredi à 18h, le samedi à 15h et 18h, et le dimanche à 15h et 18h. Les tickets sont vendus sur place 30 minutes avant chaque représentation.

Y.D.