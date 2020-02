26ème Festival de l’Image Sous-Marine : les inscriptions sont ouvertes

Pour sa 26ème édition, le FISM (Festival de l’Image Sous-Marine de Mayotte) se déroulera à Mamoudzou du 27 au 31 mai 2020.

Le festival est un lieu de rencontre, de partage et d’échange pour tous les amoureux de la mer. Son objectif principal est la sensibilisation du public le plus large possible à la beauté et la richesse de l’environnement marin, ainsi qu’à la nécessité de sa préservation.

Cette année encore 4 concours sont proposés:

– 1 concours de dessin réservé aux jeunes (2 catégories : moins de 12 ans et de 12 à 19 ans).

– 1 concours de photos au sein de 2 catégories « amateur et expert ».

– 1 concours de film (grand format 52’, petit format 26’, clip ou GoPro moins de 3’, scolaire).

– 1 concours de musique : sur le thème de la mer bien-sûr.

L’inscription aux différents concours est gratuite. Les règlements et fiches d’inscription obligatoires sont à retirer auprès :

– Comité Départemental du Tourisme de Mayotte

– Agence Angalia

Ou bien à télécharger directement sur :

– La page Facebook « Festival de l’image sous-marine de Mayotte »

– Le site du Comité Départemental du Tourisme www.mayotte-tourisme.com à partir du 12 février.

Date limite :

➢ Concours photos et films, le samedi 11 avril 2020 à 18h00

➢ Concours de dessin et de musique, le samedi 9 mai