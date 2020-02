Vos sorties du week-end

Vendredi 7 février

Mamoudzou

Soirée concert au 5/5

Avant minuit, venez apprécier l’ambiance orchestre avec le talentueux groupe de Joefils, Après minuit, animation DJ pour une soirée dansante comme vous les aimez!

Contact: 0639693031

Samedi 8 février

Koungou

Dès 8h

Ce samedi, le collectif Tropika Delika vous invite à son carnaval tropikal, au Bar à Pool à Longoni.

Au menu : 8h de DJ’s set (Cumbia to techno), billard, barbecue, dance floor et 2 bars (bière artisanale mahoraise et punch maison pour vous rafraichir).

Venez nombreux et vêtus de vos plus belles parures de carnaval ! 💃🌺

Prévente : 6€

Sur place : 8€

Page facebook : Tropika Delika

Iloni

Dès 9h

Vernissage

Deux artistes pour une même exposition.

Samedi 08 Février, l’artiste CONFLIT et KHARAMELE vous invite au vernissage de leur exposition.

Les deux artistes pour la première fois vont transformer la salle d’exposition de l’atelier en véritable musée, où les représentations des nouvelles toiles de l’artiste « kharamele » martiniquaise d’origine et les différentes réalisations de l’incontournable artiste Conflit seront à l’honneur. Au programme : EXPOSITION

09h à 18h (atelier de Conflit) DÉMONSTRATION

9h à 12h au rond-point EMBELLISSEMENT DU FUNDI DU ROND-POINT D’ILE AUX NIDS (Iloni)

10h à 14h rond-point d’ile aux nids Pour plus d’informations au: association.ian@gmail.com

Tel: 0659 10 15 59 Combani

Dès 9h

Découverte du crabier blanc Ce samedi 8 février, le GEPOMAY vous invite à (re)découvrir l’oiseau le plus menacé à Mayotte : le Crabier blanc !

Rendez-vous à l’office de tourisme du centre-ouest à Combani à 9h

Dimanche 9 février

Mamoudzou

Activité physique

Dans le cadre de ses activités sportives axées sur la santé, la ville de Mamoudzou met en place tous les premiers dimanches du mois, une manifestation intitulée « dimanche activités physiques et sportives pour tous » sur la rocade de Mamoudzou (boulevard Mawana-Madi). Ce sera ce dimanche 9 février 2020.

Plus d’infos ci-joint