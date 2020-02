Modernisation des moyens de communication de la police municipale à Chirongui

Le pôle sécurité de la ville de Chirongui a organisé une réunion portant sur les moyens de communications des Polices Municipales ce lundi, en présence du Chef des systèmes d’information et de communication de la Gendarmerie de Mayotte ainsi que de son adjoint, des responsables des Polices Municipales de Chirongui, Kani-Keli, Boueni, Bandrelé et l’adjoint PM intercommunale.

Les Polices Municipales et les Services associés (Services médiation, ASVP, Tranquillité Publique) interviennent en équipes réduites ou brigades sur des territoires urbains, périurbains ou ruraux plus ou moins vastes. Ces équipes ont l’obligation de communiquer efficacement entre elles ou avec l’extérieur quels que soient les lieux et les contraintes qui y sont attachées (densité d’habitations, relief, zones confinées, forêts…).

En conséquence, un nouveau réseau de communication a été mis en place, avec notamment l’envoi d’appels de détresse par simple pression sur un bouton d’urgence (système PTI). “La mise en place d’un tel système sera profitable pour la sécurité de tous”, souligne la mairie.