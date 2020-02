Les ressorts de la littérature jeunesse décortiqués lors d’une conférence ce vendredi à 12h30

Ce vendredi 7 février à 12h30 le Centre Universitaire de Dembéni accueille l’auteur de littérature jeunesse Véronique Massenot et l’illustrateur Sébastien Chebret pour une conférence intitulée : « La relation texte / image en littérature jeunesse ». L’entrée est gratuite. L’évènement est proposé avec l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture de Mayotte.

Parmi ses derniers opus, “Brille encore, Soleil d’Or !”, co-écrit avec Zhenyuan Guo et illustré par Chengliang Zhu, et “Croc Croc la Carotte !”, co-écrit avec Fang Yiqun et illustré par Clémence Pollet.