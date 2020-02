Coupure d’eau en Petite Terre en raison d’un problème sur l’usine de dessalement

Dure semaine pour les habitants de Petite Terre qui en plus des coupures d’électricité ont du subir de longue période de pénurie d’eau.

Sont concernées par l’incident sur l’usine de dessalement les deux communes Pamandzi et Dzaoudi-Labattoir, dans les quartiers suivants : Route de Moya – Labattoir 5 – Route des badamiers (vers EDM) – Quartier cimetière Labattoir – La Vigie Bas – La vigie haut et quartiers collège de Labattoir et collège de Pamandzi.

“Nos équipes sont mobilisées et un point sur la situation sera fait en début d’après-midi.

Nous conseillons aux clients lors de la remise en eau de :

• Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire.

• De faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demie journée suivant la remise en eau.

La direction vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné par cette interruption.”