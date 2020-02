Perturbations dans la distribution d’eau ce jeudi soir en raison des coupures de courant

Les jours se suivent et se ressemblent pour le grand désespoir des usagers. Alors que Petite Terre a connu une pénurie de plus de 24h d'eau il y a deux jours, c'est l'île entière qui risque d'être touchée, prévient la SMAE.

Cette nuit et ce matin encore, le quartier Kirissoni à Koungou, n’avait toujours pas été reconnecté au réseau électrique, “nous n’arrivons pas à dormir, nous avons très chaud et les enfants sont affolés par le manque de lumière”, nous signalait un des habitants.

De nouveau vers midi, une partie de l’île était touchée par des coupures aléatoires. “Déclenchement des départs Sud, Passamainty, Cavani, Kahani alimentant les communes de Mamoudzou, Ouangani, Tsingoni, Dembéni et Sada”, diagnostiquait dans un langage abscons EDM sur son site. Le réseau 20.000 volts semblait endommagé… et plusieurs appareils avec lui chez les particuliers. Pas de confirmation d’un acte malveillant, mais une nouvelle coupure dans le contexte du mouvement social contre le nouvel actionnariat chez EDM.

Et bing, rebelote, la Mahoraise des Eaux indique que les coupures ont impacté sa capacité à remplir ses réservoirs: “Des perturbations et manques d’eau sont à prévoir sur le réseau de

distribution d’eau potable ce soir et une grande partie de la nuit de jeudi 6 Février à vendredi 7 Février 2020 sur toute l’île de Mayotte. Nos installations impactées par ces coupures ont engendré une baisse du niveau de nos réservoirs. Nos équipes sont mobilisées et assurent un suivi permanent de nos installations jusqu’à un retour à la normale.”

Afin de préserver la capacité de distribution, la société recommande “d’avoir un acte citoyen” en évitant “une consommation excessive”.

“Nous conseillons aux clients lors de la remise en eau de :

– Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire.

– De faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau.

La direction vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné par ces perturbations indépendantes de sa volonté.”