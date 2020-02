Vétérinaire, douanier ou pilote d’avion : lycéens, venez rêver votre avenir !

« A côté des études proposées sur le territoire, j’ai voulu élargir le champ, en demandant notamment à l’INSA Lyon d’être présente, ou d’intégrer une présentation générale des études de santé, ou encore des IUT. Nous avons aussi programmé une explication détaillée de Parcoursup, également sur les parcours mobilité, l’Institut Régional du Travail Social et même l’école de gestion privée ! », nous explique le recteur Gilles Halbout.

Chez les étudiants, c’est un peu la caverne d’Ali Baba, pour ceux qui n’avaient pas encore d’idées. Et avec des changements de situations chez les autres… « Je suis venue pour poser des questions sur les métiers de la santé, car je veux être pharmacienne », indique Roukaya, Terminale S au lycée de Petite Terre. Sa copine, un brin déçue de ne pas pouvoir approfondir son choix de devenir vétérinaire, faute d’intervenant, se dit hésitante, « finalement, je peux aussi intégrer une autre voie, les métiers de restauration. Il faudra que je suive une année de remise à niveau vers le bac Pro. »

Pour Chaquiri, Terminale S aussi, ce sera pilote d’avion, « il y a un concours à Bac+1, il faut donc que je suive une classe prépa ou une licence de SVT ». Nayel, Terminale STMG, va logiquement s’orienter vers les métiers de comptabilité et gestion, alors que son pote Ibrahim, choisit le BTS Banques Assurances. Des stands installés sur l’estrade fixe de la MJC, à laquelle on accède… par des parpaings superposés. Du magnégné.

Prépa aux grandes écoles à Bamana

La salle se remplit vite pour ces trois journées dédiées aux lycées de Mamoudzou et de Petite Terre, « il y aura d’autres forums pour l’ensemble des établissements de l’île », nous confie Gilles Halbout.

Deux jeunes filles avancent le pas décidé vers un stand, celui du Management opérationnel de la Sécurité, « je souhaite travailler comme Agent de constatation des douanes », en effet, ça ne s’invente pas, alors qu’à côté de Farcia, Inaki veut suivre la même filière, « mais pour devenir gendarme ».

Le lycée Bamana propose notamment une prépa aux grandes écoles dès la prochaine rentrée, enfin, s’il y a des candidats et des candidates, comme nous l’explique Enrico Gob, Directeur délégué à la formation professionnelle et technologique : « Il faut avoir un bon niveau, mais surtout, travailler chez soi environ le double de ce qui est fourni en cours. A partir de là, ça se passe très bien. Et surtout, il ne faut pas s’autocensurer, en se disant ‘c’est pas pour moi’. Même moi, j’ai douté, mais on peut y arriver. Et toutes les prépa n’ont pas le même degré de difficultés. » Le recrutement d’enseignants agrégés de métropole est prévu.

Le forum est encore ouvert ce mercredi, et les parents qui souhaitent accompagner leurs progéniture sont les bienvenus.

Anne Perzo-Lafond