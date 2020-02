Une case détruite par un incendie à Mamoudzou

Une épaisse fumée noire a alerté les riverains ce mercredi, peu avant le lever du soleil. Une case en tôle servant d’entrepôt pour des produits textiles s’est embrasée. La cause de l’incendie reste à déterminer, et des enquêteurs du commissariat se sont rendus sur place pour en savoir plus. EDM s’est également déplacé pour récupérer un compteur électrique et des câbles qui traversaient la construction. Selon les riverains la case n’était pas habitée, et les dégâts constatés ne sont heureusement que matériels.

JDM Communiquez avec le JDM Envoyer