Municipales : des réinscriptions difficiles sur les listes

La bascule vers le Répertoire électoral unique a permis de clarifier les listes électorales, un coup de balai nécessaire à Mayotte où les doubles inscriptions ou la mention des défunts étaient nombreuses. A Mamoudzou, certains électeurs cherchent à se réinscrire, sans succès rapporte le secrétaire départemental des LR, Ambdilwahedou Soumaïla qui se présente dans cette commune. Il a adressé un courrier au préfet.

Il mentionne notamment que “à 3 jours de la clôture des inscriptions (le 07 février 2020), les services de la mairie ne peuvent toujours ni traiter les demandes d’inscription ou de réinscription déposées directement en mairie ni valider celles faites directement sur internet car il y aurait un problème de réseau. De plus, l’application installée pour le traitement des dossiers d’inscription serait totalement défaillante.”

Selon lui, des milliers d’électeurs sont concernés,qui risquent “comme aux dernières élections européennes, de se voir priver de l’exercice de leur droit civique”. Que ce soit comme il le soupçonne, “un problème technique avéré ou une manœuvre politique de plus bien orchestrée par le maire”, il demande l’arrêt de ces dysfonctionnements. Et que le préfet veille personnellement à ce que toutes les inscriptions faites via Internet ou déposées en mairie avant la date limite du 7 février 2020, soient prises en compte.

Un autre dysfonctionnement nous est également remonté: la difficulté d’ouvrir un compte de campagne dans les banques, là où en métropole il ne faut que quelques minutes en ligne.