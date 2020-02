Dembéni aura sa brigade de gendarmerie dès jeudi

Ce jeudi 6 février 2020, à 8h, sera inaugurée la brigade territoriale autonome (BTA) de Dembéni. Dans les cartons depuis plusieurs années, elle évite aux habitants de se rendre à Mamoudzou, pour déposer plainte notamment. Koungou a inauguré la sienne en 2018.

“Ce redéploiement du dispositif territorial de la gendarmerie, s’inscrit dans la recherche d’une plus grande proximité, avec les usagers de son service public, dans le cadre de la mise œuvre de la police de sécurité du quotidien”, indique la gendarmerie.

Les locaux d’accueil du public sont situés au 1 rue Mangarida (ancien Parc Marin), à Iloni.

Ils sont accessibles depuis le samedi 1er février 2020, tous les jours de la semaine, de 07h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h30, concernant les jours ouvrés, de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, les dimanches et jours fériés.

Ces horaires pourront être aménagés, selon les besoins effectifs de la population et en coordination avec la municipalité de Dembéni.