Petite Terre mise en citernes

Plus de 24h sans eau ! C’est le lot des Petits-terriens ces lundi 3 et mardi 4 février, « en plus, comme la coupure a pris tout le monde de court, personne n’a pu faire de réserve, ça devient intenable ! », nous interpelle un habitant.

L’approvisionnement est stoppé depuis la grande coupure de courant de ce lundi, comme nous l’explique le directeur de la Mahoraise des Eaux, Fernando Martins : « Nous avions relancé le dispositif mais de nouvelles microcoupures cette nuit ont tout stoppé. Car il faut alors se rendre sur place pour relancer le dispositif, avec les risques d’agressions comme en a subi un de nos agents, ce qui nous a amené à déposer plainte ».

Des coupures qui mettent en évidence les ridicules capacités de stockage en eau, « nous avons 2 heures d’autonomie sur un des réservoirs », comme cela avait été dénoncé en comité de suivi de la ressource en eau en préfecture.

Plusieurs sites ont été impactés, « et les coupures de courant ont endommagé du matériel, nous avons pas mal de casse, notamment une pompe sur Petite Terre qu’il faut réparer en faisant venir les pièces de Grande Terre. »

Dès que la SMAE remet en eau, la population en profite pour faire des réserves, « et c’est bien normal », ce qui tire un peu plus sur le stockage. « Ça va âtre difficile de réparer d’ici ce soir, nous mettons donc à disposition des citernes d’eau, l’une sur le parking d’accès au lac Dziani, l’autre sur la route de Moya. »

A.P-L.