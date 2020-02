Coupure d’électricité : “Un acte malveillant”, dénonce EDM

EDM informe que l’interruption de l’alimentation électrique survenue le 3 février a été causée par “une série de manœuvres non autorisées sur le réseau électrique, donc un acte malveillant”.

La coupure qui a privée l’île d’électricité aux alentours de 10h ce lundi 3 février s’est produite alors qu’une partie du personnel de EDM est en grève pour protester contre l’évolution de leur actionnariat. Ils demandent que le départ de la SAUR (24,99% des parts), soit une opportunité pour accueillir EDF et non Quaero comme prévu. En le justifiant par la bataille menée pour obtenir l’adoption du statut des IEG et la péréquation tarifaire, dont les privés ne voulaient pas entendre parler.

A l’issue de la longue panne de mardi 28, la direction de EDM a déposé une plainte contre X.

Rebelote ce lundi de visite ministérielle donc, avec à l’origine, “un court-circuit très violent sur le départ de Soulou (l’un des plus gros départs de l’île), qui a déclenché l’arrêt immédiat du poste source de Longoni, entrainant par cascade la coupure généralisée.”

Afin de déterminer l’origine de ce court-circuit, une investigation nécessaire poste par poste de la zone concernée (entre Combani et M’Tsangamouji) a été réalisée de manière exhaustive. Un camion-laboratoire a également été déployé pour contrôler les lignes souterraines et des agents pour visiter les lignes aériennes.

“En dépit de ces investigations, aucun défaut majeur n’a été identifié, de nature à causer un tel phénomène. Le réseau a été trouvé intact, ce qui confirme une série de manœuvres non autorisées sur le réseau électrique”, explique la direction de EDM, qui précise que 90% des clients ont été réalimentés à 15h et l’ensemble des clients à 17h30.