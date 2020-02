La marque Tati se mue en C’TAM en avril 2020 à Mayotte

Juillet sonnait comme une explosion chez Tati: le groupe GPG, dont les marques Gifi et Tati, annonçait fermer 9 magasins Tati, les autres passant sous l'enseigne Gifi. A Mayotte, pas de fermeture, mais un changement d'enseigne, qui devient C'TAM

Une période de transition débutait en septembre 2019, qui se terminera à la fin du 1er trimestre 2020, le Groupe GIFI/GPG organise ainsi la dépose des enseignes Tati, “en accord avec les exploitants succursalistes des magasins, mais aussi en coordination avec les franchisés du réseau Tati”, nous rapporte le groupe Cananga qui exploite la marque Tati à Mayotte sous la forme d’un contrat de franchise, par le biais de la société SETAM, Société d’exploitation de l’enseigne Tati à Mayotte.

“En commun accord avec le Groupe GPG et Tati Diffusion, Cananga/SETAM a pris le temps de mettre en œuvre la transition relative au changement d’enseigne de son magasin à Mayotte. En avril 2020 au plus tard, le Groupe Cananga exploitera son magasin de Kaweni sous l’enseigne « C’TAM » avec le même niveau de services et de relation client”, assurent les dirigeants de Cananga, qui rassurent, “ce changement d’enseigne n’entraînera aucune réduction d’effectifs”.

Les produits de la nouvelle enseigne seront avitaillés par les anciens fournisseurs du réseau Tati.