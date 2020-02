COMMUNE DE KOUNGOU

POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Ville de Koungou (976), David LE CLAIRE, 1, Place de la Liberté, 97690 Koungou, FRANCE. Tel : +33 269614242. Fax : +33

269628675. E-mail : david.lec@koungou.fr.

Adresse(s) internet

Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l’entité adjudicatrice :http://www.mairie-koungou.com/

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

RHI Majicavo – Construction de 30 maisons en structure métallique

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

45211100

Lieu d’exécution

Majicavo-Koropa 97600 KOUNGOU

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Travaux : Exécution

Type de procédure

Procédure adaptée

Division en lots : Oui

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Mercredi 19 février 2020 – 12:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT N° 1 : Montage ossature métallique

Description succinte :

Ce lot concerne l’assemblage, le montage et les finitions de 30 structures métalliques avec leur escalier selon 4 modèles distincts.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

45223800

LOT N° 2 : Couverture

Description succinte :

Ce lot concerne la fourniture et la pose de couverture en tôle ondulée 75/100e.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

45260000

LOT N° 3 : Maçonnerie

Description succinte :

Ce lot concerne la fourniture et la pose de maçonnerie en façade, de type BTC et parpaings en option.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

45262500

LOT N° 4 : Panneaux de façade sèches, cloisons et plancher

Description succinte :

Ce lot concerne la fourniture et la pose de panneaux de façades sèche et planchers en panneau de type fibro-ciment ou équivalent.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

45443000

LOT N° 5 : Menuiseries

Description succinte :

Ce lot concerne la fourniture et la pose des menuiseries intérieures et extérieures.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

45421000

LOT N° 6 : Plomberie

Description succinte :

Ce lot concerne la fourniture et la pose de la plomberie dans les blocs sanitaires.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

45330000

LOT N° 7 : Electricité

Description succinte :

Ce lot concerne la fourniture et la pose de l’électricité dans les blocs sanitaires et les bâtiments en étage.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

09310000

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

31 janvier 2020