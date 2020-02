Agressions dans les transports scolaires: le conseil départemental prend des mesures

Depuis la rentrée scolaire du mois d’aout 2019, les agressions liées à la prise en charge des transports scolaires ne cessent d’augmenter. Et pas seulement sur l'axe Koungou-Longoni, même si de nouveau des bus ont été caillassés la semaine dernière. Le Conseil Département réagit.

La présence des forces de l’ordre a été décidée aux abords et de manière aléatoire dans les bus à l’issue d’une réunion avec la préfecture, les forces de l’ordre et les transporteurs, et le conseil départemental. Ce dernier a pris des mesures supplémentaires :

– Mise en place du contrôle conjoint entre la police nationale, la gendarmerie nationale, le Conseil Départemental, la société Matis en tant que gestionnaire du transport scolaire. Ce contrôle sera accentué sur les contrôles d’identité et les vérifications des sacs des élèves

– Généralisation du dispositif des parents relais pour que les parents puissent être impliqués dans l’éducation de leurs enfants et avoir la conscience de l’importance du transport scolaire. Les parents relais auront comme objectif d’encadrer les enfants sur les points de ramassage scolaire ainsi que dans leurs villages respectifs.

A ce sujet, le Conseil Départemental fait appel à toutes les associations et parents d’élèves intéressés pour se rapprocher de la société MATIS gestionnaire du transport scolaire pour l’instruction de leur dossier.

– Une réunion avec tous les transporteurs et le cas échéant les conducteurs de véhicules scolaires sera programmée en partenariat avec les forces de l’ordre afin d’instaurer une procédure permettant d’avoir une bonne coopération entre les différents intervenants du terrain.

– Une procédure d’assermentation des agents du terrain en cours

– Le renfort des équipes de médiateurs.

“L’ensemble de ces mesures doivent contribuer à limiter autant que possible les exactions et violences constatées en marge des transports scolaires”. Lors de ses vœux, le président du Conseil départemental avait évoqué les violences : « Le Conseil départemental n’est pas directement en charge de cette question régalienne, celle de la sécurité, qui relève de l’Etat, des maires qui y sont confrontés, mais on ne saurait rester indifférent face à ces violences qui empoisonnent la vie quotidienne de nos concitoyens. L’idée que la sécurité, c’est l’affaire de tous n’a, sans aucun doute, jamais été aussi vraie » indiquait-il.