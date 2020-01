Vos sorties du week-end

Vendredi 31 janvier

Mamoudzou

18h

Conférence sur les abeilles

Les Naturalistes de Mayotte organisent d’une conférence Café Naturaliste sur les abeilles “son utilité, sa fragilité” le 31 janvier 2019 à 18h au café/restaurant La Croisette à Mamoudzou.

Entrée gratuite

Samedi 1er février

Coconi

Dès 8h

Marché paysan

Comme chaque premier samedi du mois, le lycée agricole de Coconi accueille le marché paysan et artisanal, un incontournable pour les amateurs de plantes, samoussas ou objets d’artisanat !

Tsimkoura

Dès 8h30

Découverte des oiseaux

L’association Gémopay organise une sortie découverte dans le cadre des journées internationales des zones humides. Durée estimée : 3 heures.

Kani-Keli

Sieste musicale

Dès 14h 30

Une sieste musicale est proposée le samedi 1 février au son de la kora et des luths sahéliens à la plage Mronabéja à partir de 14h 30 jusqu’à 16h 30 apportez vos nattes

4 € par adulte

Thé à la menthe et bissap

Contact : Thierry au 06 39 65 11 15

Dzaoudzi

20h

Théâtre

10 lycéens de Sada présentent la restitution publique de leur spectacle “Je suis, Nous sommes” au Royaume des Fleurs.

Un buffet salé sera proposé à l’issue de la représentation.

Le nombre de places étant limité,

il est recommandé de confirmer votre venue au plus tôt à kazyadance@gmail.com ou 0639 09 14 58

Combani

Dès 19H

Soirée jeux de société

L’association Lud’hippocampe organise pour la première fois sa soirée de jeux de société à Combani au restaurant l’Emeraude (anciennement l’auberge du Tour du Monde)

Acoua

De 15h à 2h du matin

Soirée Atomix sound system

“Car le cyclone nous a obligé à annuler la dernière de 2019, on prend notre revanche le samedi 1er février 2020 :

même lieu magique (abrité, sécurisé et les pieds dans le sable…)

même concept (après-midi sportive, sonorisée et déguisée)

même soirée (6 dj, 1 percussionniste, 1vj, de nouvelles enceintes et un caisson de basse rénové à baptiser)

Bar, restauration et camping sécurisé dans l’enceinte du lieu.”

PAF 10€ “

Dimanche 2 février

Journée mondiale des zones humides

Le thème «Zones humides et biodiversité» retenu pour l’édition 2020 représente une

occasion unique de mettre en avant la richesse des milieux humides, l’importance et

l’état de leur biodiversité; ainsi que de promouvoir des actions pour stopper le déclin

observé des nombreuses espèces qui y vivent.

Retrouvez le programme complet sur le site Internet https://reseaueedd976.com et la

page Facebook « Réseau EEDD 976 ».