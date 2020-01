MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR PRÉFET DE MAYOTTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE relatif au marché d’assistance et de représentation en matière de droit des étrangers devant le tribunal administratif de Mayotte, la cour administrative d’appel de

Bordeaux, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou et

la chambre d’appel de Mamoudzou

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

28 février 2020 à 12 heures

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PRÉSENT MARCHÉ

1 – NOM, ADRESSE DE L’ORGANISME PASSANT LE MARCHÉ

Préfecture de Mayotte

Direction de l’immigration, de l’intégration

et de la citoyenneté

BP 676

97600 Mamoudzou

Correspondant :

M. Abdoul DAOUSINKA, directeur adjoint de l’immigration, de l’intégration et de la

citoyenneté (mail : secretariat-diic@mayotte.pref.gouv.fr)

2 – OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet d’assurer pour le compte du préfet de Mayotte des

prestations d’assistance et de représentation devant les juridictions administratives (tribunal administratif et cour administrative d’appel) et judiciaire (juge des libertés et de la détention et chambre d’appel) pour le contentieux relatif au droit des étrangers.

3 – FORME DU MARCHÉ

Le marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles R 2123-1 4° et R 2123-8 du code de la commande publique (CCP). Le marché est constitué d’un lot unique.

Le marché objet de la consultation constitue un accord-cadre à bons de commandes au sens des articles R 2162-1 à R 2162-6 et R 2162-13 à R 2162-14 du CCP.

Les prix sont forfaitaires par affaire.

4 – CRITÈRES D’ATTRIBUTION

– les prix : les candidats formulent leurs propositions de prix sur une annexe

fnancière. Ils comprennent les frais de déplacement éventuels.

– le mémoire technique : les candidats présentent un mémoire technique qui fait

apparaître :

o leur compréhension du contentieux concerné ;

o la composition de l’équipe dédiée à l’exécution du marché (nombre d’intervenants, compétences spécifques de chaque intervenant, notamment

quant à sa maîtrise de la pratique du contentieux objet du marché ;

o sa capacité à garantir le respect des délais, à traiter des dossiers dans l’urgence y compris les week-ends et jours fériés). Le candidat est invité à produire tous documents pour justifer de la qualité technique de son offre ;

o les modalités de représentation lors des audiences devant les juridictions

judiciaire et administrative.

Les offres des candidats dont les capacités ont été jugées suffisantes sont analysées et

classées en fonction de deux critères :

– la valeur technique (60 %) résultant de la note attribuée au regard des éléments

mentionnés dans le mémoire technique rédigé par le candidat ;

– le prix (40 %).

5 – DURÉE DU MARCHÉ

Le marché est conclu pour une année à compter de la date de notifcation.

Il peut être reconduit trois fois pour une période de douze mois sans que sa durée totale

n’excède quatre ans. Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché au plus tard deux mois avant l’échéance du terme initial.

Le marché ne prévoit pas, à la charge du titulaire, de garanties fnancières.

6 – RETRAIT DU DOSSIER

Le cahier des charges et le règlement de la consultation sont :

– retirés au secrétariat de la direction de l’immigration, de l’intégration et de la

citoyenneté (DIIC) – de 8h à 12h et de 14h à 15h30 du lundi au vendredi

– transmis sur demande par courriel à l’adresse :

secretariat-diic@mayotte.pref.gouv.fr

– retirés via la Plate-forme des Achats de l’État (PLACE)n à l’adresse suivante :

https://www.marches-public.gouv.fr

7 – PIECES RELATIVES A LA CANDIDATURE

● Les documents administratifs

– Une lettre de candidature (DC1)

– Une déclaration du candidat (DC2)

● Les documents relatifs à l’offre

– L’annexe de prix dûment remplie et datée par le représentant habilité de la société.

– Le mémoire technique (voir règlement de consultation)

8 – MODALITES DE REMISE DES PLIS

Les candidatures et les offres sont transmis au choix du candidat :

– par remise contre récépissé au secrétariat de la direction de l’immigration, de

l’intégration et de la citoyenneté de la préfecture de Mayotte, du lundi au vendredi

de 8h à 12h et de 14h à 15h30.

– par la Plate-forme des Achats de l’Etat

(PLACE), à l’adresse suivante :

https://www.marches-publics.gouv.fr

9 – DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES ET CANDIDATURES :

Vendredi 28 février 2020 à 12 heures

10 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS

référé pré-contractuel avant la signature du contrat, référé contractuel, recours Tarn et

Garonne dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.