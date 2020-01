Retraites : les fonctionnaires vont cotiser sur leur sur-rémunération

On comprend mieux pourquoi la Délégation Outre-mer de l’Assemblée nationale a organisé une « mission flash » pour connaître l’impact de la réforme des retraites en Outre-mer. Elles prendront désormais en compte une partie de l'indexation, une mesure progressive qui va solliciter les collectivités.

La ministre des Outre-mer a en effet expliqué qu’une partie de l’indexation des salaires des fonctionnaires en Outre-mer sera intégrée dans le calcul leur retraite, dans le cadre du futur régime universel de retraite, et seront donc soumis à cotisations.

Cette mise en place des cotisations se fera de manière progressive, « sur 15 ans », a indiqué Annick Girardin, « l’employeur prenant à sa charge la différence par rapport à la cotisation totale », rapporte le site Outre-mer la Première. Une mesure qui va donc impacter les collectivités locales pendant 15 ans, « qui sont déjà en grande difficulté dans les territoires d’outre-mer et qui devront aussi cotiser », reconnaît la ministre, ce qui justifie la mission flash,

Il y a donc du mieux pour la revalorisation des retraites des fonctionnaires, mais du moins bien sur leur pouvoir d’achat actuel, et la grande inconnue pour les collectivités. On ne sait pas encore dans quelle proportion, puisque le taux et le montant de la cotisation seront donnés par décret, donc après le vote de la loi.

A.P-L.