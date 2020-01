Musical Plage se refait une santé grâce au FEDER

Le maire de Bandrélé informe des travaux d’aménagement de Musicale Plage sur sa partie Sud, plus particulièrement la zone de voulés à proximité du grand baobab. Ils se dérouleront sur une durée de 3 Mois. L’accès sera donc restreint pour les usagers.

Ce projet, dont le montant prévisionnel est de 600.000€, est cofinancé par l’Union Européenne (FEDER), le Contrat de Projet État-Région, et la commune.

Les travaux d’aménagement consistent en la réalisation de nouvelles installations telles que des farés et du mobiliser adapté à l’utilisation du site, ainsi que la création de nouveaux espaces. Ils visent à améliorer le confort des usagers et à renforcer l’attractivité touristique de Musicale Plage. Ils seront réalisés en tenant compte des enjeux environnementaux et favoriseront le retour à l’état naturel des parcelles dégradées. Des plantations seront réalisées sur le site.

Nous prions les usagers du site de bien vouloir respecter les consignes de sécurité et d’affichage sur site. La mairie de Bandrélé s’excuse de la gêne occasionnée durant les travaux.