L’Office de Tourisme de Petite-Terre lance son site-web

Suite à la réalisation de plusieurs actions, notamment la création de son identité visuelle, de guides et cartes touristiques, et à son lancement sur les réseaux sociaux, mais également dans le cadre d’une de ses missions principales qui est l’information des visiteurs, l’Office de Tourisme de Petite-Terre vient de lancer son site-web.

Le tout nouveau site répertorie l’offre touristique du territoire de Petite-Terre, que ce soit les patrimoines naturels et culturels, mais aussi les prestataires touristiques, les hébergements, restaurants, activités, artisans et associations présents sur le territoire. Pour manger un morceau en Petite Terre, plus besoin de ramer pour avoir de bons tuyaux ! Pour y accéder, cliquez ici

C’est le premier site web de référencement de l’offre touristique globale du territoire de Petite-Terre. “Il est également pratique, et permettra à chacun de pouvoir préparer son séjour en Petite-Terre et de disposer de toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement de celui-ci. La version mobile est également disponible, avec un outil innovant, le bouton permettant d’appeler directement le prestataire voulu”, explique leur communiqué.

Un site réalisé par l’Office de Tourisme de Petite-Terre et par la société Duckreative MLBC ( https://duckreative.com/ ) tenue par un jeune entrepreneur de Petite-Terre.

Diverses rubriques et plusieurs outils sont disponibles sur le site, comme la carte interactive du territoire qui permet de situer et découvrir les principaux sites touristiques de Petite-Terre, les informations pratiques de l’Office de Tourisme de Petite-Terre, ou encore des idées de circuits pour les résidants et/ou les visiteurs souhaitant (re)découvrir le territoire de Petite-Terre !

Afin d’informer les visiteurs et de promouvoir le territoire, l’Office de Tourisme de Petite-Terre est également présent sur les réseaux sociaux :

Facebook : @tourismepetiteterre / Instagram : @tourisme_petiteterre

Twitter : @PetiteTerre976 / YouTube : Tourisme Petite-Terre

Linkedin : Tourisme Petite-Terre