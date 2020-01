La journée mondiale des zones humides donne le top départ du mois sur le même thème

A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH), le réseau EEDD 976 porté par Mayotte Nature Environnement, en collaboration avec la Préfecture de Mayotte et la Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL) ainsi que des structures environnementales du territoire, organise une série d’activités du samedi 1er au samedi 29 février 2020, pour faire découvrir et redécouvrir les zones humides de Mayotte, “un milieu fragile qui nous protège”.

Chaque année, le 2 février, de nombreux acteurs à travers le monde, se mobilisent dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides pour sensibiliser le public à la préservation des milieux humides et faire connaître leur importance dans l’écologie mondiale.

Pour cette 4ème édition, de nombreuses activités gratuites sont au programme à Mayotte :

– Des sorties terrain

– Des interventions scolaires

– Des conférences

Si le terme zone humide évoque plutôt les mares, étangs, et espacé de mangrove, il faut profiter du thème pour engager des actions urgentes à Mayotte comme la protection du couvert forestier autour des rivières.

POur les organisateurs, “le thème «Zones humides et biodiversité» retenu pour l’édition 2020 représente une occasion unique de mettre en avant la richesse des milieux humides, l’importance et l’état de leur biodiversité, ainsi que de promouvoir des actions pour stopper le déclin observé des nombreuses espèces qui y vivent.”

Une sortie nature, mangrove, forêt, oiseaux est prévue ce samedi 1er février à 8h30 au plateau de Tsimkoura, avec un petit déjeuner offert.

Retrouvez le programme complet sur le site et la page Facebook « Réseau EEDD 976 ». Tel 0639 76 60 60