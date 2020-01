COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DEMBÉNI-MAMOUDZOU (CADEMA)

La CADEMA recrute un chef de projet biodiversité. Il (elle) impulse, anime et conduit les orientations du projet de territoire dans les 3 dimensions (biodiversité, paysages, climat, …) sur le territoire de la CADEMA. Il (elle) est le pilote thématique des volets paysages, air, énergie, faune, flore, adaptation et atténuation aux changements climatiques pour la CADEMA. Il (elle) Coordonne la mise en place des actions sur le territoire et procède à leur évaluation.

MISSIONS :

• Elaborer, et piloter le programme de préservation de la biodiversité, de valorisation des paysages et d’adaptation des effets du changement climatique.

• Mettre en place des actions d’animation pour la mise en œuvre des plans

• Veiller à la cohérence et l’articulation de ces plans avec les documents de cadrage de la collectivité (PLUI, PILHI, Projet de territoire, Plan de Déplacement…) ainsi que des partenaires (SAR, SRCE…)

• Accompagner stratégiquement les partenaires locaux (communes, associations, …) dans la mise en œuvre de programmes de préservation et de valorisation des paysages naturels.

• Emettre des avis techniques sur des opérations d’aménagement susceptibles d’avoir un impact sur les sites, milieux naturels et paysages.

• Conseiller et assister les élus et autres services intercommunaux dans ses domaines de compétences.

• Développer une expertise en lien avec les autres politiques intercommunales

• Assurer la concertation permanente avec les partenaires.

• Répondre aux appels à projets.

PROFIL DE RECRUTEMENT

• Niveau Bac +5 ingénieur ou Master 2 dans le domaine de l’environnement, du paysage et du développement durable, avec expérience

• Catégorie A – Filière technique/Administratif

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le jeudi 13 février 2020 à Monsieur le Président de la CADEMA, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou. Le poste est à pourvoir au 01 mars 2020.