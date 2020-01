Etude de Maîtres Olivier LE GOFF & Imrane OMARJEE, Notaires associés à SAINT-PIERRE (Réunion), 37 rue Auguste Babet

Suivant acte reçu par Maître Alexandre SIRUGUE, Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle « Olivier LE GOFF et Imrane OMARJEE, Notaires Associés », titulaire d’un Office Notarial à la Résidence de SAINT-PIERRE (Réunion), 37, rue Auguste Babet, le 24 janvier 2020 a été constituée une société civile ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet la propriété et la gestion ainsi que la vente sans pour autant porter atteinte au caractère civil de la société, d’un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou autres titres et notamment la détention de part de société civile de construction vente ou de toute société d’opération immobilière, détenus en pleine propriété, nue-propriété, usufruit, quasi-usufruit, par voie d’achats, d’échanges, d’apports, de souscriptions, donations.

Dénomination : LES CHAMSIDINY’S

Siège : MAMOUDZOU (97600), 30 rue Ali Abdou Ex rue du Cinéma

Durée : 99 années

Capital 1.000,00 €

Apports en numéraire.

Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.

Gérant : Monsieur Abdallah CHAMSIDINY, demeurant à MAMOUDZOU (Mayotte) 30 rue Ali Abdou – Ex rue du Cinéma.

La société sera immatriculée au RCS de MAMOUDZOU (Mayotte).

Pour avis, le notaire.