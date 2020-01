COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DEMBÉNI-MAMOUDZOU (CADEMA)

La CADEMA recrute un(e) technicien(ne) SPANC et Eau. Il (elle) met en place son SPANC, réalise les contrôles de conception/implantation et de bonne exécution des installations d’assainissement non collectif, réalise les contrôles périodiques de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif existantes.

Dans ce contexte, il (elle) met en place un service Cycles de l’eau, dirigé par un chef de service en place.

MISSIONS :

• Piloter la préfiguration du SPANC

• réaliser la programmation annuelle des contrôles,

• réaliser les contrôles de conception/implantation et de bonne exécution des installations d’assainissement non collectif, le suivi des travaux neufs et de réhabilitation,

• réaliser les contrôles périodiques de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif existantes, dans le respect des objectifs annuels de contrôles fixés par le service,

• rédiger les rapports de contrôle dans le cadre de ses missions aux usagers,

• échanger et assurer la coordination avec les services de l’Etat (DEAL, ARS…),

• assurer une veille technique et réglementaire,

• être l’interlocuteur technique pour l’ensemble des personnes souhaitant avoir des réponses pratiques à leurs questions d’assainissements (usagers, Mairie, entreprises…),

• organiser des réunions d’information et de sensibilisation auprès des usagers du service.

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: B

Filière: Technique/Administrative

Cadres d’emplois: Technicien

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le lundi 13 février 2020 à Monsieur le Président de la CADEMA, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou. Le poste est à pourvoir au 01 mars 2020.