COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DEMBÉNI-MAMOUDZOU (CADEMA)

La CADEMA recrute un(e) gestionnaire des contrats, suivi administratifs et financier du projet CARIBUS. La/le gestionnaire du suivi financier et administratif des projets est en responsabilité du suivi administratif et financier du projet Caribus. Elle/il est placé(e) sous la responsabilité de la direction développement durable et travaille en étroite collaboration avec le chef de projets, l’équipe administrative et financière et les différents partenaires. Elle/il participera aux différents espaces de concertation opérationnels, contribuera aux dossiers transversaux et participera aux réunions fonctionnelles

MISSIONS :

Suivi financier

• Participation à la budgétisation du projet Caribus ;

• Chargé·e de la gestion financière du projet Caribus et du bouquet « mobilité »;

• Production des rapports financiers, en collaboration avec le chef de projet et le mandataire du projet Caribus, les partenaires et les différents bailleurs, dans le respect et des obligations contractuelles ;

• Participation aux clôtures financières des projets ;

Suivi administratif

• Analyse des contrats de financement, préparation des conventions de partenariats, avec les partenaires du projet Caribus ;

• Application et contrôle des procédures (achat, engagements des dépenses etc..) des programmes et actualisation si nécessaire ;

• Accompagner le processus de définition du mode de la gestion du projet Caribus (DSP, ou autre) ainsi que le suivi de l’exploitation.

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Administrative

Cadres d’emplois: Attaché Territorial

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le jeudi 13 février 2020 à Monsieur le Président de la CADEMA, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou. Le poste est à pourvoir au 01 mars 2020.